Verso le Amministrative ad Augusta: sabato si presenta la coalizione a sostegno di Di Mare

Sabato 7 marzo sarà presentata ufficialmente la coalizione e le liste a sostegno della conferma dell’attuale sindaco Giuseppe Di Mare in vista delle prossime elezioni amministrative. L’incontro si terrà alle 10:30 in via G. Lavaggi 101 ad Augusta e sarà l’occasione per presentare alla stampa le forze politiche, i movimenti civici e le liste che compongono la squadra a sostegno del sindaco uscente e ricandidato.

Si tratta della stessa coalizione che ha amministrato la città negli ultimi anni e che oggi si presenta ancora più rafforzata, con l’adesione di ulteriori liste civiche e con la conferma delle forze politiche che hanno condiviso il percorso amministrativo portato avanti in questo mandato.

“Sabato presenteremo ufficialmente una squadra ampia e coesa – afferma Giuseppe Di Mare – composta da partiti, movimenti e realtà civiche che in questi anni hanno lavorato insieme per Augusta. Un’esperienza amministrativa fondata su responsabilità, concretezza e risultati, che intendiamo continuare a portare avanti con lo stesso spirito di servizio e con una visione chiara per il futuro della nostra città”.

La conferenza stampa rappresenterà quindi il secondo momento pubblico di presentazione della coalizione che sosterrà Giuseppe Di Mare nel prossimo appuntamento elettorale, dopo l’evento al Mangia’s.