“Verità e giustizia” per Said, il 17enne somalo morto per gravi patologie e trasferito nella nave quarantena della rada di Augusta

“Verità e giustizia per Said Abdallah e per tutte le vittime delle navi quarantena”. A chiederlo è la campagna “LasciateCIEntrare” e “Rete antirazzista catanese” che racconta la storia del ragazzino migrante di 17 anni, di origine somala, affetto da una grave patologia e morto il 14 settembre 2020 all’ospedale Cannizzaro di Catania dove era stato ricoverato, dopo il soccorso su una carretta del mare e il trasferimento del 27 agosto sulla nave Azzurra, dove forse non avrebbe dovuto essere condotto. In quel periodo il Governo italiano, durante la pandemia da covid 19, aveva affittato alcuni traghetti che cominciavano a comparire – e ancora oggi sono presenti – nella rada megarese e non solo, accogliendo anche i minori non accompagnati, “contrariamente a tutte le norme in materia di diritti del minore. Solo molti mesi dopo, a seguito di una levata di scudi dei tutori e dei garanti per i minori e delle associazioni venne finalmente bloccato l’accesso a bordo dei minori non accompagnati”.

Said soffriva di meningoencefalite ad eziologia tubercolare complicata da un grave quadro encefalico con idrocefalo, sulla nave era stato sottoposto ad una visita il 27 agosto e, secondo quanto riferito dai medici, non aveva febbre o presentava segni particolari. “Eppure era debole e disorientato il 3 settembre, quando presentava anoressia e i compagni di viaggio lamentavano con lo staff a bordo del peggioramento delle condizioni dell’amico, tanto da portarlo ad avere allucinazioni e a presentare incontinenza urinaria” riferiscono gli attivisti. Condizioni cosi peggiorate che il 7 settembre il diciassettenne viene trasferito prima all’ospedale Muscatello, e poi d’urgenza al Cannizzaro di Catania dove muore il 14 settembre 2020.

Nei giorni antecedenti il primo ricovero, “Said non riusciva a bere e mangiare ed avrebbe quindi richiesto ospedalizzazione immediata per adeguata infusione di liquidi – si legge ancora -. Si accenna che le difficoltà di comprendere la lingua di Said resero difficile comprendere la sua situazione clinica: barriera linguistica. Le navi quarantena hanno mediatori a bordo di varie lingue, che ricevono regolare stipendio come da contratto, così come le altre figure presenti a bordo”.

Secondo la campagna “LasciateCIEntrare” e “Rete antirazzista catanese” la difficoltà linguistica non giustificherebbe il ritardo nel trasferimento all’ospedale ed “evidenzia, ove mai ce ne fosse ancora bisogno, la totale inadeguatezza della navi non solo ad accogliere ma anche a portare avanti “Il ruolo” determinato dalle norme anti Covid. Ancora oggi nonostante segnalazioni e denunce le navi continuano a trasportare persone per la quarantena, a seguito delle proroghe ulteriori fino al 31 marzo 2022”.

Sulla vicenda del giovane somalo è stata aperta un’inchiesta dopo un esposto presentato al Tribunale dei minorenni di Catania dalla tutrice, l’avvocato Antonia Borrello, che sarebbe stata nominata diversi giorni dopo il suo arrivo, ed è stata effettuata e depositata in tribunale una perizia medico legale. “Said era in condizioni gravissime, i medici periti riportano che sarebbe probabilmente morto lo stesso, poiché fortemente debilitato dalle condizioni di vita antecedenti. Noi crediamo che l’ulteriore trattenimento su nave quarantena, dal 27 agosto al 5 settembre, ed il ritardo nel trasferimento in ospedale facciano parte delle cause che hanno condotto Said alla morte. Said in quanto minore doveva essere accolto in struttura adeguata, con un mediatore adeguato e personale attento. L’Italia è stata dunque triplamente responsabile di: trattenimento di minore non accompagnato, imperizia nell’assistenza alla persona ed omissione di soccorso – concludono – A più riprese abbiamo denunciato il sovraffollamento delle navi quarantena e l’impossibilità, considerando lo staff presente, di monitorare le esigenze di ogni individuo, questo al costo di 3 milioni di euro al mese per navi”.