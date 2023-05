“Vela e salute”, arrivata ad Augusta la crociera solidale con barche sequestrate dalla magistratura

Ha fatto tappa ad Augusta oggi la manifestazione “Vela & salute”, crociera solidale lungo la Sicilia orientale organizzata dalla Lega navale italiana e dall’Arnas Garibaldi di Catania che prevede il coinvolgimento di imbarcazioni poste sotto sequestro dall’autorità giudiziaria e consegnate alle sedi periferiche della Lega per essere messe a disposizione di tutti nel segno nella legalità, della solidarietà e dell’inclusione, per un mare senza barriere.

Partito dal porto di Pozzallo lo scorso 9 maggio il veliero “Vitae” oggi è arrivato ad Augusta dopo la prima tappa a Marzamemi e la seconda a Siracusa e toccherà nei prossimi giorni i porti di Catania, Riposto, Messina, Milazzo, Lipari e Aci Trezza.

Questa mattina ha fatto tappa al comando di MariSicilia, a Terravecchia dove c’era attraccata anche un barca della Marina militare e un’altra messa a disposizione da Enzo Sicuso, socio della Lega navale. Quest’ultima ha sostituito la “Ocean 411”, la barca affidata dalla magistratura alla sezione di Augusta-Brucoli, che non è stato ancora possibile mettere in acqua per motivi burocratici legati alla documentazione. I tre natanti hanno ospitato i soci diversamente abili dell‘ asd Nuova Augusta e gli alunni dell’‘istituto nautico Marconi, che si sono dati appuntamento alle 10 a MariSicilia. Da qui hanno preso il largo alla volta della rada megarese per un’uscita in mare che si è conclusa alle 13,30 circa, quando hanno fatto rientro per un piccolo rinfresco.

L’uscita è stata preceduta da un incontro alla palestra “Stampanone” in cui è stato spiegato il progetto da parte di Andrea Neri, presidente della Lega navale Augusta-Brucoli, di Agatino Catania che guida la Lega navale della Sicilia orientale e dal comandante di MariSicilia, Andrea Cottini. Ha portato i suoi saluti il vicesindaco Tania Patania, presente anche Francesco Cimmino, responsabile del Centro velico della Marina militare.