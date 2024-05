“Vela e salute”: arriva ad Augusta la crociera solidale con le barche confiscate alla malavita

Passerà anche da Augusta la crociera solidale con le imbarcazioni confiscate alla malavita nell’ambito della manifestazione nazionale “Vela e salute, mare senza barriere” promossa dalla Lega navale italiana, delegazione Sicilia orientale, insieme all’Azienda ospedaliera Arnas Garibaldi di Catania.

Durante il mese di maggio, infatti, come fa sapere il presidente della Lega navale Augusta-Brucoli si sta svolgendo una navigazione a staffetta su due rotte: la prima partendo da Lipari verso Catania e toccando i porti di Sant’Agata di Militello, Milazzo, Messina, Riposto e Catania, e la seconda partendo da Pozzallo verso Catania e toccando i porti di Marzamemi, Siracusa, Augusta e Catania.

In ogni porto vengono svolte attività socio solidali con la partecipazione della realtà locali impegnate nel sociale e nella solidarietà, le imbarcazioni impegnate nella navigazione da sud faranno sosta nelle banchine della sezione velica della Marina militare di Augusta domani 21 maggio e mercoledì 22 maggio e in questi giorni saranno effettuate uscite in mare a vela a partire dalle 10. Sono stati invitati a partecipare autorità civili e militari, l’associazione Nuova Augusta sport disabili, gli istituti superiori Arangio Ruiz e Gugliemo Marconi e il liceo Megara.

La navigazione terminerà a Catania giovedì 23 maggio a Catania, dove si svolgeranno un congresso medico e varie attività nell’ambito di una manifestazione denominata “La prevenzione va in porto”.