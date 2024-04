“Vanina”, tra gli attori della serie su Canale 5 anche Stefano Gianino di Augusta

Nella nuova serie tv di Canale 5 “Vanina”, in onda mercoledì in prima serata, interpreta Luca, giornalista freelance giramondo e fidanzato di Adriano, il migliore amico della protagonista, Stefano Gianino attore augustano alle prese con una nuova serie poliziesca tratta dal romanzo della scrittrice siciliana Cristina Cassar Scalia, per la regia Davide Marengo, che racconta le vicende del vicequestore palermitano Vanina, trasferita a Catania dove è ambientata la serie.

Altra esperienza lavorativa vicino casa per il trentaduenne augustano, che solo qualche settimana fa era comparso in un’ altra serie siciliana girata, questa volta, nel trapanese. Era tra i protagonisti della puntata finale nel quarto e ultimo episodio della terza stagione di Màkari, nelle vesti di Pino Cipolla, giovane affascinante fidanzato di Teresa, che all’inizio è sospettato di essere un assassino mentre è solo terrorizzato dalla paura di invecchiare e di perdere la donna della sua vita.

Un ruolo questo che aveva già ricoperto nella serie tv americana di grande successo “The White Lotus” dove era il toy boy di Tania McQuoid. Dopo essersi diplomato alla scuola professionale di arte drammatica “Teatro Azione” di Roma e una esperienza formativa al “The Acting Studio” di New York ha recitato anche nella serie tv “Monterossi”, l’estate scorsa è stato il protagonista della performance teatrale “Colapesce, la leggenda sull’isola”, che è andata in scena nella Fortezza spagnola sull’isola di Capo passero, a Portopalo. Qualche mese fa al Voghera film festival è stato premiato come miglior attore per il cortometraggio “Bring me home”, “per aver saputo riempire la scena solo con il suo corpo e la sua voce”.