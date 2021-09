Vaccini in aumento, Augusta verso la soglia del 70%

Augusta si avvicina a raggiungere la soglia del 70% dei vaccinati come prima dose con un aumento di persone che si sono recate fino ad oggi nei due centri vaccinali dell’ospedale Muscatello e del Polivalente per ottenere il siero anticovid. Un trend decisamente in crescita già dalla scorsa settimana, ancor prima di sabato 4 settembre quando è stata istituita la zona arancione anche nel comune megarese che limita, come in altri sette della provincia, diverse attività se non si dispone del green pass, reintroducendo il coprifuoco dalle 22 alle 5 per chi non ha la certificazione verde.

Complice forse il “boom” degli oltre 300 positivi registrati a fine agosto o il decesso di tre persone ricoverate in terapia intensiva o le varie iniziative messe in campo anche con i medici di famiglia per convincere chi ancora non l’avesse fatto, si è comunque arrivati fino ad un 50% in più di vaccinati al centro della Borgata rispetto alla settimane precedente di agosto. Qui domenica mattina, per l’apertura festiva in via eccezionale, si sono presentati in 120 per ricevere la prima dose.

Per capire se però la zona arancione e il green pass possano “convincere” ancora qualche indeciso è ancora presto e si potranno tirare le somme il 14 settembre, ultimo giorno della misura in vigore, anche perché durante la campagna vaccinale a periodi di maggiore vaccinazione se ne sono alternati altri di calo. Ci si può comunque vaccinare tutti giorni, anche senza prenotazioni, nei due centri del Muscatello e del Polivalente.