Vaccini e musica domani ad Augusta, un’unità mobile in piazza Castello

Domenica 8 agosto l’Asp di Siracusa allestirà postazioni straordinarie per la vaccinazione anti covid – 19 in piazza del Popolo a Floridia ed in piazza Castello ad Augusta.

L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna vaccinale di prossimità che l’Azienda, aderendo alle direttive della Regione Siciliana, sta portando avanti istituendo punti vaccinali nelle piazze, nei Centri commerciali, nei Teatri, nei luoghi di aggregazione e della movida per agevolare le persone ed incrementare al più presto le percentuali di vaccinazione nella popolazione.

Le postazioni vaccinali saranno attive dalle 21 alle 24 nelle due piazze durante le iniziative musicali organizzate rispettivamente dai Comuni di Floridia e Augusta. Potranno sottoporsi alla vaccinazione da 12 anni di età compiuti e senza prenotazione.