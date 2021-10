Vaccinazione Covid, Augusta supera (di poco) il 75% come prima dose. Decima in provincia

Augusta ha superato, anche se di poco, il 75% di vaccinazione anticovid con prima dose attestandosi al 75, 58%, mentre ancora come immunizzazioni, con augustani che hanno avuto anche la seconda dose, sfiora il 70% fermandosi al 69, 18%.

Il Comune megarese si trova a metà classifica in provincia, esattamente al decimo posto. Il primato dei vaccinati come prima dose nel siracusano spetta a Palazzolo Acreide con l’ 84,19% seguito da Buscemi (82,6%) Pachino (82,28), Rosolini (80,27), Sortino (79,16) Avola (78,90) Siracusa (76,71), Cassaro (76,62) Buccheri (75,36) e Augusta. Fanalino di coda rimane, invece, Francofonte con 66,76% che non a caso è rimasta l’unica zona ancora arancione ancora fino al 13 ottobre.

I dati sono contenuti nell’aggiornamento settimanale reso noto dal servizio 9 “Sorveglianza ed epidemiologia valutativa” e 4 “Igiene pubblica” dalla Regione con dati tratti dal flusso del ministero della Salute e dal sistema di sorveglianza integrato dell’Istituto superiore di sanità, fermi a mercoledì 6 ottobre. Il bollettino settimanale contiene anche alcuni indicatori sull’andamento temporale e l’analisi geografica dei contagi riferiti agli ultimi sette giorni, alla settimana dal 27 settembre al 3 ottobre che per Augusta hanno fatto registrare 24 positivi, con un tasso di incidenza per 100.000 abitanti del 69, 59% e una variazione settimanale del 118%. Da questo conteggio sono esclusi i migranti positivi al Covid19 che si trovano sulle navi quarantena che stazionano da mesi dentro il porto megarese.

Più o meno stazionario, con qualche lieve aumento rispetto a lunedì scorso, il numero di positivi che ieri erano 47.