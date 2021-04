Vaccinazione covid ad Augusta, bene l’Open weekend al Polivalente: al via sieri senza prenotazione per over 80

Sono state oltre 550 le vaccinazioni effettuate durante l’ Open weekend al punto vaccinale del Polivalente- Costa di piazza Unità d’Italia dove da domani, nei tre giorni dedicati –martedì, giovedì e sabato, dalle 8 alle 14 – potranno recarsi anche gli over 80 senza prenotazioni, così come al centro vaccinale dell’ospedale Muscatello. In questo caso l’ingresso senza prenotazione per questa fascia d’età è tutti i giorni sempre di mattina, dalle 9 alle 12.

Al punto vaccinale della Borgata aumenta, dunque, la presenza degli augustani rispetto al precedente Open day, con l’utilizzo, per i 60-79enni, non solo del vaccino AstraZeneca ma anche del Pzifer, inoculato quest’ultimo a chi, sempre nello stesso target d’età, ha delle patologie indicate dal decreto del ministero della Salute. In questo caso le persone, che si erano già recate una prima volta alla sede vaccinale della Borgata, erano già in lista e sono state ricontattate dai medici, chi invece ha avuto il siero di Oxford si è presentato senza prenotazione per le 4 giornate nel punto vaccinale dove tutto si è svolto regolarmente. E dove è stato creato un nuovo ingresso, al coperto, con un corridoio interno che porta fino alla sala dedicata dove sono state aumentate a 4 le postazioni mediche. Questo grazie alla presenza dei medici di famiglia che, in questi ultimi 4 giorni, sono stati una decina e si sono alternati, con una media di 2/3 per turno, lavorando insieme ai due infermieri, ai due amministratori e ai volontari delle varie associazioni che seguono le persone in tutte le varie fasi, dall’accettazione, all’anamnesi all’inoculazione.

“Ringrazio le associazioni, i medici di famiglia che sono stati preziosi perché è anche grazie a loro che abbiamo potuto ottenere il risultato del raddoppio di vaccinazioni, stiamo allungando il passo e cresce la fiducia nella vaccinazione– ha commentato Lorenzo Spina, direttore del distretto di Augusta dell’Asp che gestisce questo centro vaccinale aperto già da domani mattina agli over 80 senza prenotazione. L’invito è di non accalcarsi tutti nei primi giorni a partire, ma di distribuirsi anche negli altri in modo da evitare eventuali problemi organizzativi.

Stesso invito anche per chi, munito di tessera sanitaria e carta d’identità, intende recarsi al centro allestito a piano terra dell’ospedale Muscatello, diretto da Antonio La Ferla, che già da metà febbraio vaccina gli over 80 con regolarità e con un procedura ben collaudata e da domani mattina anche senza prenotazione, così come deciso dal governo Musumeci in tutta la Sicilia, per accelerare ulteriormente la campagna vaccinale nelle persone più anziane.