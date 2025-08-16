Vacanze siracusane per Elodie e Andrea Iannone: la coppia a Brucoli con Diletta Leotta

Relax in riva al mare per Elodie e il suo compagno Andrea Iannone. La cantante romana e l’ex pilota di MotoGP stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Sicilia, ospiti della struttura Mangia’s di Brucoli, insieme con Diletta Leotta.

Le giornate scorrono tra bagni nelle acque cristalline, passeggiate nel borgo di Augusta e visite al centro storico di Siracusa. A testimoniare questi momenti di spensieratezza, i numerosi scatti che la stessa Elodie ha condiviso sui social, subito diventati virali tra i fan.

Non è un caso, forse, la presenza della popstar al fianco della conduttrice catanese: oggi, infatti, Diletta Leotta festeggia i suoi 34 anni, circondata dall’affetto delle persone più care, tra cui il compagno Loris Karius e l’amica di lunga data Elodie.