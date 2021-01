Urta lo spartitraffico e perde il controllo del mezzo, incidente autonomo all’ingresso di Augusta

Ha improvvisamente urtato lo spartitraffico che separa le due carreggiate, capottandosi e finendo poi la sua corsa al centro della carreggiata, la Renault Twingo rimasta coinvolta stamattina, dopo le 8, 30, in un incidente stradale autonomo all’ingresso di Augusta, in viale America, poco distante dalla rotatoria per la provinciale per Brucoli. Alla guida una donna di 49 anni che, forse, avrebbe avuto un malore prima di perdere il controllo del mezzo.

Subito sono scattati i soccorsi e la donna è stata trasportata con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale “Muscatello” per le prime cure del caso, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili urbani che hanno effettuato i rilievi. Si è reso necessario chiudere il tratto di strada per tutto il tempo necessario alla rimozione del mezzo, e la circolazione è stata molto rallentata e deviata nella carreggiata parallela, diventata a doppio senso di marcia. In ausilio sono intervenuti anche agenti di Polizia del locale commissariato.