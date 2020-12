Urbanistica, istituito anche ad Augusta il Sue, lo sportello unico per l’edilizia

E’ rivolto a tutti i cittadini che nell’ambito del territorio comunale intendono realizzare un intervento edilizio, presentando le relative pratiche in maniera telematica, il Sue, lo sportello unico per l’edilizia previsto già da una legge regionale del 2016 ed istituito nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale.

Lo fa sapere l’assessore all’Urbanistica, Pino Carrabino che si dice orgoglioso, insieme all’esecutivo, di aver approvato “questo atto fondamentale che darà respiro ad un comparto che da anni registra particolari difficoltà legate proprio alle numerose pratiche inevase nel tempo e alla cronica carenza di personale dell’ufficio”.

Attraverso il Sue il cittadino o il tecnico incaricato potrà verificare lo stato della pratica integrando e interagendo con l’amministrazione. Lo strumento consentirà di ricevere le istanze e rilasciare il provvedimento e sulla scorta della documentazione presentata interrogare le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi per pareri e autorizzazioni in ordine all’intervento edilizio.

“L’istituzione del Sue – prosegue Carrabino- fa seguito alla nomina di Massimo Sulano quale responsabile del V settore Pianificazione del territorio, che avrà il compito di riorganizzare l’ufficio Urbanistica con l’integrazione e l’affinamento delle risorse umane e finanziarie per consentire le attività di back e front office, nonché l’implementazione della piattaforma informatica per l’informatizzazione e digitalizzazione dello sportello con attrezzature informatiche ed eventuali nuovi programmi e software, adeguati alle finalità che devono essere perseguite in adempimento a tutti i compiti affidati per legge al Sue”.

Delle problematiche annose del settore, anche in relazione alle scadenze legate all’Eco bonus e al sisma bonus e alle numerose pratiche in sanatoria che attendono ancora da anni di essere esitate si è parlato prima di Natale durante una riunione tecnica convocata al Comune dall’assessore all’Urbanistica che ha incontrato i rappresentanti degli Ordini degli Architetti, Ingegneri e Geometri. Presenti gli architetti Sonia Di Giacomo e Giancarlo Zurzolo, gli ingegneri Roberto Meloni, Mario Roggio ed Enrico Lombardo, i geometri Luigi Sanzaro (presidente dell’Ordine) e Rosario Belfiore, Francesco La Ferla, presidente della commissione comunale Urbanistica, Marco Stella presidente del Consiglio Comunale e, per l’ufficio urbanistica il responsabile Sulano e la dipendente Rita Messina.