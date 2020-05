Unionports dona mascherine, guanti e occhiali di protezione al Muscatello di Augusta

Gli imprenditori del porto di Augusta, riuniti nella associazione Unionports, hanno scelto di supportare l’ospedale “Muscatello” in questa emergenza da Coronavirus. E lo hanno fatto contribuendo economicamente ad una iniziativa della Fondazione “Francesca Rava” di Milano che da venti anni risponde ad emergenze sanitarie e sociali in Italia e nel mondo, anche in sinergia con altre organizzazioni, come in questo caso.

La presidente della Fondazione Mariavittoria Rava ha inviato oggi una lettera al presidente di Unionports Davide Fazio per ringraziare l’associazione e gli imprenditori portuali per il concreto sostegno dato .

La donazione per il “Muscatello” ha riguardato dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario, come mascherine, guanti e occhiali di protezione.