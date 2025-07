Un’Estate da Vivere: Augusta si trasforma in un palcoscenico di cultura, spettacolo e comunità

Ad Augusta, l’estate è già iniziata con un programma che promette di rendere ogni giorno un’occasione speciale. Dal 1° giugno al 15 settembre, oltre 150 eventi animeranno la città e le sue frazioni, con un’offerta che spazia dalla musica alla poesia, dal teatro al cabaret, dalla riflessione civile alle tradizioni popolari. Il sindaco Giuseppe Di Mare, intervistato ai nostri microfoni, ha parlato di un cartellone “pensato prima di tutto per gli augustani, ma capace di attrarre anche turismo e attenzione da tutta la regione.”

Il programma non si limita al centro storico ma coinvolge tutta Augusta: dal borgo di Brucoli – divenuto cuore pulsante delle sagre estive – passando per il Monte, Agnone e ovviamente le zone centrali della città. Non mancano gli spazi riqualificati, come i campetti sportivi e piazza d’Astorga, che ospiterà i grandi eventi culturali. L’obiettivo? “Dare a ogni cittadino, di ogni età, un motivo per uscire, partecipare, sentirsi parte di una comunità viva,” ha spiegato Di Mare.

Tra gli artisti nazionali in cartellone, nomi come Irene Grandi (6 agosto), Serena Brancale (8 agosto, giorno del patrono San Domenico), Giovanni Vernia (19 luglio), Mauro Repetto (29 luglio), Pino e gli Anticorpi (12 agosto), Sara Toscano e Viola Valentino. Ma non è solo musica: torna anche lo Sciortini Film Festival, festival cinematografico che ha già dato lustro alla città, e si svolgerà nuovamente nel suggestivo contesto estivo augustano.

Uno degli eventi di punta sarà ancora una volta il premio Federiciano, festival di poesia giunto alla terza edizione, che porterà ad Augusta oltre 3.000 poeti da tutta Italia. In programma a fine agosto, vedrà la presenza anche di Morgan e trasformerà la città in una fucina culturale di grande respiro, con un impatto economico significativo: “In quella settimana Augusta sarà sold out, e molte persone alloggeranno nei comuni vicini,” ha dichiarato il sindaco.

Tra le date simboliche, il 19 luglio si terrà la commemorazione della strage di via D’Amelio, in cui persero la vita Paolo Borsellino e i suoi agenti di scorta. Un murales dedicato a Falcone e Borsellino, all’ingresso della città, sarà il punto di raccolta per una cerimonia breve ma intensa, alla presenza delle scuole, delle forze dell’ordine e delle associazioni: “È forse il momento più importante di tutto il cartellone,” ha detto Di Mare, “perché ricorda a tutti noi che la memoria è un dovere civico.”

La strategia del Comune è chiara: fare cultura per creare valore. “Oggi Augusta non è più solo la città dello sbocco industriale. È una meta turistica e culturale,” sottolinea il primo cittadino. “Chi cerca un concerto, un evento teatrale, una sagra o una presentazione di libri, oggi trova un’offerta continua da Natale al Carnevale, fino all’estate. Questo crea indotto economico per ristoranti, bar, attività commerciali e strutture ricettive.”

Il primo cittadino è certo che investire negli eventi, può alimentare un circolo virtuoso che trasforma la spesa pubblica in opportunità per tutti. “Ogni euro speso in cultura ritorna in città moltiplicato, come dimostrano studi economici e, soprattutto, i risultati concreti che vediamo stagione dopo stagione,” afferma Di Mare.

Tra i tanti eventi, alcuni meritano il cerchietto rosso sul calendario: oltre ai concerti già citati, da segnalare anche la Cavalleria Rusticana in piazza d’Astorga il 12 settembre, nel ricordo del tenore augustano Marcello Giordani. Un finale potente per un’estate che punta a emozionare, intrattenere e far riflettere.

Il programma completo sarà disponibile sul sito ufficiale del Comune di Augusta e distribuito in città nei prossimi giorni. L’invito è semplice: “Venite ad Augusta e vivete Augusta. Quest’estate ne ha davvero per tutti i gusti.”