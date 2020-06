Una rotatoria lungo la Sp 3 Augusta-Villasmundo: è prevista tra i progetti del Patto per il sud

C’è anche la realizzazione di una rotatoria lungo la provinciale 3 Augusta-Villasmundo tra i progetti previsti per il ripristino di parte della viabilità provinciale e finanziati dal Patto per il Sud del Governo Renzi. Lo dice il parlamentare di Italia Viva Giovanni Cafeo, segretario della III Commissione all’ Ars Attività produttive che aggiunge che l’opera, del costo di 500 mila euro, dovrebbe essere realizzata entro settembre ed è inserita nell’elenco di sei interventi che riguardano, inoltre, le provinciali 32 Carlentini-Pedagaggi, 23 Palazzolo Acreide-Giarratana, 7 Cassaro-Cozzo Bianco-Buscemi, 26 Rosolini-Pachino e 14 Fusco-Canicattini-Passo Ladro.

“Da un confronto con l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Marco Falcone – aggiunge – nel quale abbiamo fatto il punto della situazione, sono emersi con precisione gli interventi specifici con la relativa previsione temporale per l’avvio delle procedure di gara destinati alle nostre strade. Grazie al Patto per il Sud di renziana memoria dunque, la malmessa viabilità provinciale di Siracusa è in procinto di cambiare finalmente volto dimostrando che le scelte politiche di prospettiva sono alla fine quelle che confermano il buon governo di un paese, nonostante la pervicacia dei soliti personaggi che continueranno ovviamente a fare a gara per prendersi medaglie e applausi non sempre meritata. Alla fine, come quasi sempre accade i frutti del lavoro di un governo vengono raccolti da quello successivo ma questo di certo non svilisce i meriti di nessuno”.