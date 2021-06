Una nuova tabella per la “Porta Santo Stefano”, uno dei monumenti simboli di Augusta

Da qualche giorno è stata collocata una nuova tabella toponomastica identificativa dell’ antica porta “Spagnola”, ideata dall’ingegnere militare olandese Carlos de Grünembergh e costruita nel 1681. Fatta realizzare dalla Società augustana di storia patria è stata donata all’ amministrazione comunale tramite l’assessore alla Cultura e Toponomastica Giuseppe Carrabino, che ha disposto la sua collocazione davanti al monumento in sostituzione di quella vecchia, come fa sapere il suo presidente Salvatore Romano.

La tabella non riporta tanto il classico nome di “Porta Spagnola”, da sempre utilizzato per identificare uno dei monumenti simboli di Augusta, ma un altro, “Porta Santo Stefano. Per la nostra città – spiega Romano – la porta è un monumento storico rappresentativo. Una sorta di “emblema” locale oltre a quello ufficiale comunale della memorabile aquila sveva che si ammira scolpita anche sulla facciata del palazzo di città. Il nome “Porta Santo Stefano” che abbiamo voluto proporre nella nuova tabella non è frutto della fantasia, ma corrisponde alla traduzione dallo spagnolo “Puerta San Estevan” che chiunque può leggere nella legenda della pianta che fu disegnata da Giovanni Battista Sesti nel 1682 (pubblicata anche in Liliane Dufour, “Augusta da città imperiale a città militare”)

Secondo quanto afferma Romano col nome “Santo Stefano” si allude a don Francesco Benavides del Puerto y Dàvila, IX conte di Santo Stefano, che da viceré di Sicilia negli anni 1678-1687 fu incaricato di sovraintendere alla fortificazione del litorale di Augusta e in particolare alla cosiddetta “Opera a Corno” o “Tenaglia” terminata nel 1681, sotto il regno di Carlo II Re delle Spagne e di Sicilia.

“Santo Stefano” oltre ad essere il primo martire della Cristianità era per la precisione anche l’altisonante titolo nobiliare della famiglia Benavides e con esso ci si riferiva, sia al casato che a questo viceré per la cui fama, quando si nominava, se ne poteva omettere il nome (Francisco), i cognomi (Benavides del Puerto preso dal padre e Dàvila preso dalla madre) e il numero ordinale (IX). Omissione concessa quando si nominavano e si nominano ancora oggi i personaggi eminenti della storia (Napoleone), della scienza (Fermi), della politica (Cavour) e delle arti (Michelangelo). Del resto anche sull’epigrafe della ben nota Torre Avalos, che prende il nome dal viceré don Ferdinando d’Avalos Marchese di Pescara che la fece costruire e poi riparata nel 1681 dal Benavides, l’artefice non fu ricordato col suo nome, ma per la sua fama con l’appellativo “Piscario” cioè “Il Pescara”.