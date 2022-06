Una Consulta comunale per l’ambiente e tutela del paesaggio: la richiesta di Rinnova Augusta e Comitato stop veleni

Istituire la Consulta comunale per l’ambiente e tutela del paesaggio. E’ quanto hanno ufficialmente chiesto all’amministrazione comunale, al presidente del Consiglio comunale e a tutti i consiglieri comunali, l’ associazione “Rinnova Augusta aps” e il Comitato stop veleni, che spiegano che si tratta di un organismo consultivo e propositivo delle azioni programmatiche, progettuali e di indirizzo dell’amministrazione comunale in campo ambientale e di tutela del paesaggio, ma anche sede di confronto e di scambio di informazioni fra soggetti che hanno le comuni finalità di tutela e di sostenibilità ambientale.

Compiti della Consulta sono studiare, approfondire la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, salvaguardare della biodiversità, promuovere informazioni ed educazioni relative all’ambiente e alle modificazioni climatiche, mobilità sostenibile, difesa del territorio, qualità dell’aria, dell’acqua e risparmio idrico, inquinamento acustico, ma anche di valorizzazione del risparmio energetico, gestione rifiuti per ampliare e arricchire l’informazione sullo stato dell’ambiente nel territorio comunale. E dunque migliorare l’utilizzo del territorio, salvaguardare l’ambiente e le risorse naturali, promuovendo uno sviluppo sostenibile, favorendo il benessere della comunità, preservando la salubrità ambientale, governando il territorio in ambito urbanistico

L’attività della Consulta si potrà concretizzare attraverso la formulazione di pareri e valutazioni non vincolanti, l’elaborazione di proposte che potranno entrare a far parte delle scelte dell’ amministrazione comunale, l’ascolto di bisogni, esigenze e proposte dei cittadini attraverso appositi strumenti predisposti dalla Consulta (questionari, interviste, incontri), il confronto diretto con l’amministrazione attraverso la convocazione di riunioni su specifici temi. Sarà aperta, se attivata dall’ amministrazione, a tutte quelle associazioni, enti e comitati che hanno nel proprio statuto le finalità sopracitate.

“Riteniamo sia arrivato il momento per le associazioni ambientaliste di aprire un dialogo costruttivo con l’amministrazione anche riguardo alle sue future scelte in campo ambientale. – dicono il presidente dell’associazione “Rinnova Augusta aps”, Omar Pennisi, e la referente del Comitato stop veleni, Cinzia Di Modica- Per spirito di collaborazione abbiamo, inoltre, fornito una bozza di regolamento, già adottato di recente in altri comuni della nostra penisola, come Torino e Como. Ci auguriamo che la nostra richiesta possa essere presa in carico dall’amministrazione per iniziare il suo corretto iter burocratico, considerando anche che lo stesso sindaco Giuseppe Di Mare, aveva promesso l’attivazione dell’ Osservatorio ambientale già durante i primi 100 giorni del suo mandato”.