“Una Cima Rossa per fermare la violenza sulle donne”: sabato appuntamento ad Augusta

Una “cima rossa” per unire mare e impegno civile. La Lega Navale Italiana – Sezione di Brucoli-Augusta aderisce alla campagna nazionale “Una Cima Rossa per fermare la violenza sulle donne” e lo fa con un’iniziativa simbolica e al tempo stesso profondamente concreta: una veleggiata solidale dedicata alle donne e con le donne, organizzata in collaborazione con l’Associazione antiviolenza Nesea di Augusta.

L’appuntamento è per sabato 29 novembre, al Porto Xifonio di Augusta, con un programma che intreccia testimonianza, sensibilizzazione e navigazione.

La manifestazione prenderà il via alle 9:30, con l’accoglienza degli ospiti e la presentazione della campagna nazionale da parte del Presidente della Sezione della Lega Navale Italiana. A seguire, alle 9:40, interverrà la Presidente dell’Associazione Nesea, per illustrare l’attività del centro antiviolenza e il senso della collaborazione con la Lega Navale. Il momento più atteso sarà alle 10, quando le imbarcazioni molleranno gli ormeggi per la veleggiata solidale. Alla guida ci sarà Lighea, la barca simbolo della Sezione: un’unità confiscata alla criminalità organizzata e oggi restituita alla collettività per finalità educative e sociali. In mare insieme a Lighea ci saranno anche altre barche messe a disposizione dai soci.

La flottiglia farà rotta a vela fino al faro Santa Croce di Augusta, per poi rientrare al porto. Una navigazione non competitiva, ma rappresentativa: una scia rossa sul mare per ricordare che la violenza sulle donne è un fenomeno che riguarda tutti, e che il cambiamento si costruisce anche attraverso gesti comunitari.

La campagna “Una Cima Rossa per fermare la violenza sulle donne” nasce per creare un ponte tra il mondo del mare e il tema della prevenzione della violenza di genere. La cima rossa — tradizionale elemento dell’attrezzatura nautica — diventa simbolo di un impegno condiviso e di un messaggio che non riguarda solo la terraferma. La partecipazione dell’associazione Nesea ribadisce il valore del lavoro quotidiano svolto sul territorio: ascolto, sostegno, tutela e percorsi di protezione per donne e minori vittime di violenza.