“Una cima rossa per fermare la violenza sulle donne”: regata a cura delle Lega navale Augusta-Brucoli

“Una cima rossa per fermare la violenza sulle donne”. E’ la veleggiata solidale organizzata oggi nell’ambito della campagna “Mare di legalità” indetta dalla Presidenza nazionale della Lega navale italiana, dalla Lega navale Augusta-Brucoli in collaborazione con il Centro Antiviolenza Nesea e in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra domani.

Il programma prevede alle 9, 30 l’ accoglienza degli ospiti e la presentazione della Lega navale italiana e della campagna a cura del presidente Andrea Neri e del centro Nesea seguita alle 10,15 dall’uscita in mare a bordo di Lighea, la barca confiscate alla criminalità organizzata e di imbarcazioni di alcuni soci, che faranno rotta a vela fino al Faro Santa Croce e ritorno.

Si effettuerà una eventuale seconda uscita in mare in caso di affluenza che superi la portata delle imbarcazioni impegnate.