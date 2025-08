“Un sudario per Gaza”: il M5S Augusta porta in aula una mozione per la pace e la solidarietà

Un appello alla coscienza collettiva e un invito alla mobilitazione civile. I consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle, Uccio Blanco e Roberta Suppo, hanno depositato e letto in aula una mozione a sostegno dell’iniziativa nazionale “Un Sudario per Gaza”, promossa da un gruppo di intellettuali italiani per rompere il silenzio sulla crisi umanitaria nella Striscia.

Un intervento carico di tensione emotiva, aperto da Blanco – anche a nome della collega Suppo, assente per motivi istituzionali – che ha criticato con fermezza la conduzione dei lavori consiliari: “Con grande rammarico – ha dichiarato – dobbiamo ancora una volta segnalare il comportamento del Presidente del Consiglio, che continua a non agire da garante super partes, convocando l’adunanza senza consultare i proponenti. Ma oggi ciò che conta davvero è portare avanti con determinazione questa iniziativa”.

La mozione nasce dall’adesione simbolica all’iniziativa Un Sudario per Gaza, che invita cittadini e istituzioni a esporre teli bianchi come gesto di pietà e denuncia. Un simbolo fortemente evocativo: “A Gaza – si legge nell’intervento – in assenza di bare, lenzuoli e coperte sono diventati l’ultimo abbraccio per i propri cari, spesso bambini, donne e anziani uccisi sotto le bombe. Esporre un sudario significa restituire dignità ai corpi e lanciare un grido contro l’indifferenza globale”.

I consiglieri pentastellati parlano apertamente di genocidio: “Un Sudario per Gaza ha unito cittadini e istituzioni – affermano – nel denunciare l’orrore degli attacchi israeliani e nel chiedere giustizia. Migliaia di italiani hanno già aderito, e ora anche Augusta deve fare la sua parte”.

Dura la condanna verso le scelte politiche del governo israeliano, accusato di limitare gli aiuti umanitari mentre consente l’invio di lenzuoli per avvolgere i corpi delle vittime. “E quando un ministro afferma che “ogni bambino di Gaza è un nemico”, siamo di fronte a parole inaccettabili per qualsiasi coscienza democratica”.

Al centro dell’intervento, anche un riconoscimento profondo a una cittadina augustana: la dottoressa Tiziana Roggio, unico medico volontario italiano ad aver operato nella Striscia di Gaza. “Una donna coraggiosa, umile e concreta – l’ha definita Blanco – che ha reso onore alla nostra città mettendo a rischio la propria vita per salvare quella degli altri“. In aula è stato proposto un riconoscimento ufficiale da parte dell’Amministrazione.

I consiglieri hanno infine espresso piena solidarietà alla Relatrice Speciale delle Nazioni Unite, Francesca Albanese, “attaccata in modo inaccettabile” per le sue posizioni sul conflitto israelo-palestinese: “Difendere chi lotta per i diritti umani – hanno dichiarato – significa difendere i principi fondativi delle Nazioni Unite e della nostra Costituzione”.

La mozione si è conclusa con un invito rivolto a tutto il Consiglio Comunale: approvare all’unanimità la proposta e trasformare le piazze di Augusta in “installazioni di speranza”, come già avvenuto in numerose città italiane.

“Augusta – hanno concluso i consiglieri – non può restare indifferente. La nostra voce deve unirsi a quella di chi, anche nel dolore, continua a credere nella pace, nella giustizia e nella dignità umana”.