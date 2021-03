Un sistema portuale di quarta generazione con Augusta e Gioia Tauro: al via la sinergia tra le due amministrazioni

I sindaci di Augusta Giuseppe Di Mare e di Gioia Tauro Aldo Alessio insieme per chiedere più attenzione del Recovery fund per i due porti siciliani, ma anche per creare sinergie per dare vita ad un vero e proprio sistema portuale con i due scali. Con una nota congiunta i due primi cittadini fanno sapere di aver aderito all’iniziativa promossa dall’ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, insieme a tanti altri sindaci della Calabria e della Sicilia e nei prossimi giorni invieranno al presidente del Consiglio Mario Draghi, ai ministri dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini, per il Sud e per la Coesione territoriale, Mara Carfagna e ai parlamentari calabresi e siciliani una nota in cui sottolineare l’importanza per le due regioni e per i due porti la possibilità di sfruttare al massimo i fondi del Recovery fund.

“Il dibattito sulla proposta di Recovery plan (Pnrr) da presentare alla Ue entro il prossimo 30 aprile – scrivono- non può non tener conto di alcuni punti per noi fondamentali quali il prolungamento dell’ alta velocità ferroviaria (a 300 km/h) sulla Salerno/ Reggio Calabria e quindi sulla Messina/Catania/Siracusa/Palermo, le grandi infrastrutture portuali del Sud Gioia Tauro, primo porto container italiano, Augusta secondo porto industriale italiano e tutti gli altri porti commerciali nazionali localizzati nelle Regioni del Mezzogiorno, ai grandi sistemi autostradali jonico e tirrenico e le principali trasversali. Si tratta di opere decisive ed imprescindibili per contribuire alla crescita del Sud in un disegno di rafforzamento della coesione e di rilancio dell’economia nazionale”.

In questo contesto secondo i due sindaci il ponte sullo Stretto di Messina, di cui tanto si sta tornando a dibattere in queste settimane, diventa funzionale ad un disegno di valenza strategica, in cui i porti di Augusta e Gioia Tauro possono svolgere un ruolo importante, avviando una politica di cooperazione su specifiche attività per creare sinergie e realizzare un vero e proprio sistema portuale di quarta generazione che “diverrebbe il primo sistema portuale per traffico merci d’Italia capace di puntare alle due parole chiave del Pnrr: digital e green. – proseguono Di Mare e Alessio- Il sistema nazionale della portualità non può essere concepito solo tra i porti, seppure importanti, di Genova e Trieste e a sostegno dei quali il precedente Governo il 12 gennaio 2021 ha previsto un finanziamento di 500 milioni di euro per il porto di Genova e 388 milioni di euro per il porto di Trieste, bensì attraverso una visione strategica e futuristica della portualità dove il sud, con i porti di Gioia Tauro e Augusta, baricentrici nel Mediterraneo, può dare grande impulso innovativo e competitivo per il rilancio dell’intero sistema portuale nazionale ed europeo, così come ampiamente sostenuto e documentato dalle sei università calabresi e siciliane. Ci sembra insostenibile pensare ad una proposta di Recovery plan senza un preciso obiettivo “Sud” e senza le opere infrastrutturali per esso necessarie, sarebbe priva di respiro strategico e di una lungimirante proiezione per il futuro dell’Italia”.