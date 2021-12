“Un santo e vero Natale di luce e di gioia, Merry Christmas to everybody”: gli auguri di don Mazzotta anche in inglese per i marittimi

“Non è vero che il Natale che ci circonda non ha tanto valore, per noi sia un santo e vero Natale, di luce, di gioia, in cui guardiamo al bambino di Betlemme e la nostra vita come il tronco rifiorisce guardando a quel bambino povero di Betlemme”. Questo il messaggio e l’augurio che il parroco della Chiesa di San Giuseppe Innografo, di Monte Tauro ma anche cappellano della Stella maris, don Giuseppe Mazzotta rivolge agli augustani, ma anche a chi in questo momento, in cui la famiglia assume un ruolo importante, si trova lontano dai propri affetti magari perchè è in un paese straniero come i marittimi che transitano nel porto megarese.

Per questo la messa di ieri sera che è tornata ad essere celebrata a mezzanotte -dopo che l’anno scorso fu anticipata a causa nei limiti imposti e dal coprifuoco delle 22 dovute alla pandemia da covid 19- è stata trasmessa in diretta streaming anche su Facebook e in parte celebrata anche in inglese, in particolare con la lettura nella lingua straniera dei brani del Vangelo e dell’omelia, per consentire la comprensione e partecipazione anche degli stranieri nel “segno della fraternità che Gesù porta nel mondo e che avvolge gli uomini in una sola grande famiglia. Fratello è vicino a me, a te, all’immigrato che affoga nel Mediterraneo o muore ne deserto, o che viene seviziato in Libia, fratello è vicino al bambino che muore di fame, a sua madre che non riesce e sfamarlo, a chi soffre, a chi è ammalato e disabile, a chi muore, chi rifiuta Dio e vive in una vita vuota e insignificante, aggrappato ai vari titoli falsi e bugiardo, a chi ha perso il senso della vita ed è disperato, fratello è vicino ad ogni uomo che cammina in questo nostro mondo, nessuno escluso”– ha detto don Mazzotta traducendo in inglese anche il messaggio finale e augurando “Merry Christmas to everybody”.