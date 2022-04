Un museo della fotografia e della memoria ad Augusta, nasce un comitato per realizzarlo

Un Museo civico della fotografia e della memoria ad Augusta. E’ questo l’obiettivo di un gruppo di fotografi che si sono costituiti in un apposito comitato per concretizzare l’ iniziativa che si propone di raccogliere e mettere in mostra attrezzature fotografiche, frutto di donazioni, ma anche immagini d’epoca, singole fotografie, raccolte o album di famiglie augustane, per mantenere viva la memoria di usi, costumi, luoghi e personaggi che hanno caratterizzato il passato di Augusta e, quindi, sono prova tangibile di un tempo trascorso, ma da non dimenticare. Al centro di tutto ci sarà Augusta e la sua gente visti attraverso la produzione dei diversi fotografi, che si sono succeduti nel tempo e a cui saranno riservati appositi spazi all’interno del museo, grazie anche alla disponibilità data dagli eredi

Il Comitato è costituito da Romolo Maddaleni, presidente di Augusta photo freelance, -che ha raccolto già molti reperti e si occuperà anche della catalogazione in modo gratuito- da Filippo (Salvo) Lentini, Domenico Garsia, Sebastian Brusca, Giuseppe Scapellato, Pasquale Panarello, Maria Pitruzzello, Enrico Lombardo ed Alessandra Aloisi. Maddaleni, che da anni cerca di concretizzare questa idea, riferisce di aver presentato il progetto, senza riscontri, già alle passate amministrazioni e lo stesso ha fatto con l’attuale sindaco Giuseppe Di Mare, che ha mostrato disponibilità a trovare dei locali idonei dove allestire il Museo. Maddaleni ha, inoltre, espresso l’intenzione, assieme a tutti i componenti del Comitato, di “volersi costantemente confrontare con l’amministrazione per realizzare in città, a beneficio della collettività, quello che potrebbe diventare uno dei pochi musei della fotografia presenti in Sicilia”.