“Un futuro SoStenibile”: incontro pubblico ad Augusta promosso da Movimento 5 Stelle, PD e AVS

“Un futuro SoStenibile” è il titolo dell’incontro pubblico promosso ad Augusta da Movimento 5 Stelle, PD e AVS. Venerdi 8 novembre, alle 10 al Palazzo San Biagio, focus sui temi che più da vicino interessano il territorio: transizione ecologica, sviluppo industriale sostenibile, salute pubblica, sicurezza sul lavoro e giustizia sociale.

Punto di partenza saranno i nodi ancora aperti e legati proprio al rapporto tra industria e tutela ambientale (con particolare attenzione alle vicende di Isab, Ias ed Eni Versalis), insieme alle sfide legate ad una nuova idea di sviluppo che sia capace anche di coniugare un’occupazione di qualità.

Parteciperanno all’incontro il parlamentare e Questore della Camera, Filippo Scerra, ed il deputato regionale Carlo Gilistro, entrambi del M5S, assieme al sen. Antonio Nicita (PD) e al sen. Tino Magni (AVS).

“In una città come Augusta, simbolo delle contraddizioni ma anche delle potenzialità del rapporto tra industria e ambiente, questo appuntamento vuole essere un momento di ascolto, di proposta e di partecipazione attiva della cittadinanza. Da qui parte un metodo fatto di ascolto e confronto, per scelte non calate dall’alto ma pensate e proposte ai decisori proprio per rispondere alle esigenze dei territori”, anticipa Filippo Scerra (M5S). L’incontro è aperto a tutti i cittadini, alla stampa ed alle associazioni del territorio.