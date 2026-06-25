Un fine settimana tra mare, sport, spettacolo e solidarietà: presentate ad Augusta le regate del 27 e 28 giugno

È stato presentato al Circolo Ufficiali della Marina Militare di Augusta, il programma della 10ª edizione del Trofeo velico “Marisicilia Cup”, della 18ª edizione della “Xifonio Cup” e della 7ª edizione del Trofeo “Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale”.

Le regate si svolgeranno nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno e sono organizzate dal Comando Marittimo Sicilia e dal Club Nautico Augusta, delegato dalla Federazione Italiana Vela, con la collaborazione dell’Associazione ICOB, partner anche nell’organizzazione degli eventi collaterali.

Nel corso della presentazione è stato illustrato il calendario delle competizioni veliche e delle attività previste nell’ambito dell’Open Day della base del Comando Marittimo Sicilia di Terravecchia, che per l’occasione sarà aperta al pubblico nei seguenti orari:

sabato 27 giugno, dalle 14 alle 23:30; domenica 28 giugno, dalle 9:30 alle 23:30. Numerose le iniziative organizzate all’interno della base militare a favore dei visitatori: dagli stand promozionali di istituzioni militari e civili, tra cui quello del Gruppo Operativo Subacquei, alle attività dimostrative condotte dal personale del Nucleo SDAI di Augusta e dell’Aviazione Navale. Durante le due giornate sarà inoltre possibile visitare Nave Borsini un’unità navale della Marina Militare e accedere al villaggio sanitario, dove saranno offerte gratuitamente attività di screening dedicate alla prevenzione di diverse patologie.