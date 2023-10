Un “cunto per Victor Jara” all’Ambasciata del Cile con Alessio Di Modica da Augusta

Un pubblico di tutte le età e da tutto il mondo ha riempito il salone dell’Ambasciata del Cile in Italia, nei giorni scorsi, per assistere ad “Infinita poesia- cunto per Victor Jara”, il nuovo spettacolo di Area Teatro che ha visto in scena Alessio Di Modica, attore e regista augustano appassionato in un cunto toccante, in una storia che quest’anno compie 50 anni ma purtroppo è sempre attuale; un cunto che porta il pubblico in un viaggio storico ma allo stesso tempo anche a riflettere sul ruolo degli artisti e sul rapporto tra esseri umani.

L’evento è stato aperto da una delle responsabili degli eventi culturali dell’ambasciata, che ha ricordato le sue interviste allo stesso Victor Jara, l’ambasciatore Ennio Vivaldi ha accolto il pubblico ringraziando la compagnia per questo momento di memoria sul popolo cileno che riguarda tutta una generazione, lasciandosi andare ad una serie di ricordi emozionanti di come ha vissuto il golpe.

A fine spettacolo un lungo caloroso applauso, come un forte abbraccio, ha accompagnato le lacrime e i sorrisi che la compagnia augustana si porta a casa la calorosa accoglienza dell’ambasciata si è conclusa con un arrivederci per la voglia reciproca di altri momenti di incontro futuri.