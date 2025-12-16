“Un albero per il futuro”, i Carabinieri al comprensivo “O.M. Corbino” di Augusta

Questa mattina, nell’ambito del progetto nazionale di educazione alla legalità ambientale “Un albero per il futuro”, i Carabinieri del Reparto Biodiversità di Reggio Calabria insieme agli alunni del plesso “Francesca Morvillo” del II^ Istituto Comprensivo “O.M. Corbino” di Augusta, al termine di una lezione sulla legalità e sul rispetto dell’ambiente, hanno messo a dimora nel giardino della scuola un esemplare di “ficus macrophylla”, talea dell’Albero del giudice Giovanni Falcone che cresce davanti alla casa del giudice a Palermo, divenuto simbolo dell’impegno verso lo Stato e la lotta alle mafie.

La piantumazione è stata effettuata dai ragazzi alla presenza della dirigente scolastica dott.ssa Gloriana Russitto, del corpo insegnanti, del Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Reggio Calabria, Ten. Col. Giuseppe Micalizzi e del Comandante della locale Compagnia, Cap. Luca Pisano.

I ragazzi hanno partecipato attivamente alla cerimonia e hanno anche letto alcuni pensieri dedicati a Francesca Morvillo, a cui il plesso è intitolato, moglie del magistrato Giovanni Falcone.

La presenza dell’Albero di Falcone concorrerà a sensibilizzarli al tema dell’impegno sociale ma anche all’importanza della salvaguardia ambientale.