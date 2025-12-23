“Un albero per il futuro”: ad Augusta legalità e ambiente al centro dell’iniziativa con scuole e Carabinieri

Un gesto simbolico ma dal profondo valore educativo e civile. Nei giorni scorsi ad Augusta si è svolta l’iniziativa “Un albero per il futuro”, promossa dall’Ordine Francescano Secolare, rappresentato da Enza Bellistri, con il coinvolgimento dell’Arma dei Carabinieri e degli studenti dell’Istituto Comprensivo “O.M. Corbino” e dell’Istituto “Principe di Napoli”.

Nei giardini delle scuole partecipanti è stato messo a dimora un ficus macrophylla, talea proveniente dall’albero che cresce davanti alla casa del giudice Giovanni Falcone a Palermo, simbolo di legalità, memoria e impegno civile. Un albero che diventa così ponte ideale tra il passato e il futuro, tra il sacrificio di chi ha lottato contro la mafia e le nuove generazioni chiamate a custodirne i valori.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di riflessione e sensibilizzazione per gli studenti, che hanno potuto confrontarsi su temi fondamentali come la tutela dell’ambiente, la legalità e la responsabilità civica, grazie anche alla presenza dell’Arma dei Carabinieri, da sempre impegnata nella promozione della cultura della legalità nelle scuole.

Il sindaco Giuseppe Di Mare ha espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa, ringraziando l’Ordine Francescano Secolare per l’organizzazione e tutti i soggetti coinvolti per aver contribuito a rendere questi momenti di condivisione un’occasione concreta di crescita per la comunità scolastica e cittadina.

Un piccolo albero, dunque, ma con radici profonde: un segno tangibile che educare al rispetto delle regole e dell’ambiente significa investire nel futuro della città e dei suoi giovani.