Un agente penitenziario preso a pugni nel carcere di Augusta

Un agente penitenziario è stato preso a pugni nel carcere di Augusta. “Dopo le tre recentissime aggressioni a poliziotti penitenziari nel carcere di Piazza Lanza a Catania, è nella struttura detentiva di Augusta che questa mattina si è verificato l’ennesimo grave episodio tra le sbarre”, denuncia la segreteria locale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.

“Alle 11 circa – afferma il Sappe – si è verificata l’ennesima aggressione a un poliziotto della casa di reclusione di Augusta. Due detenuti extracomunitari hanno colpito a pugni, proditoriamente e alle spalle, un poliziotto di servizio. L’emergenza è frutto soprattutto di politiche sbagliate. Da 4 anni, l’amministrazione penitenziaria ha inteso utilizzare politiche gestionali che si sono rivelate fallimentari e pericolose. Ma è come se i vertici del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria non si rendessero conto della nostra reale situazione. Gli stranieri detenuti, che sono un terzo del totale, hanno capito velocemente che, da noi, la disciplina non esiste. Si sentono e sono impuniti, sanno che comunque vada non rischiano nulla. È anche per questo – conclude la nota – che aumentano non soltanto le violenze, come mostrano le ultime aggressioni alla casa di reclusione di Augusta e a Catania Piazza Lanza, in grave carenza organica da anni, circa 40 unità di una pianta organica surreale e non conforme alla realtà”.