Ultimati i lavori sulla ex SS 114 e sulla SP3 Augusta-Villasmundo

Sono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria su alcuni tratti strategici della rete viaria provinciale, in particolare sulla ex S.S. 114 (Ramo Secco) e sulla S.P. 3 Augusta–Villasmundo, nell’ambito del piano di interventi promosso dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle strade provinciali.

Nel dettaglio, i lavori hanno interessato un tratto di circa 550 metri lineari della ex S.S. 114 (Ramo Secco) e 1.600 metri lineari della S.P. 3 Augusta–Villasmundo, e hanno riguardato la pulizia delle banchine, la scarifica, la bitumatura con tappetino d’usura, nonché il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale.

“Stiamo restituendo dignità e sicurezza al patrimonio stradale provinciale – dichiarano Giansiracusa e Giarratana – Questi interventi rappresentano un segnale concreto del nuovo corso amministrativo: un lavoro costante di manutenzione, pianificazione e presenza sul territorio.”