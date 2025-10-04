Tutto pronto per il IV Trofeo Corri Augusta: in 500 al via

Sono quasi 500 gli iscritti al IV Trofeo Corri Augusta, appuntamento ormai consolidato e atteso del panorama podistico siciliano, organizzato dall’A.S.D. Megara Running con il patrocinio del Comune di Augusta e sotto l’egida FIDAL. La manifestazione, valida come 6ª prova del circuito Sicily Bronze Races 2025, è in programma domenica 5 ottobre, con partenza alle 10 da via Pietro Frixa.

Tre le distanze in programma: la 10 km (quattro giri da 2,5 km) e la 5 km (due giri da 2,5 km), entrambe competitive e inserite nei calendari nazionale FIDAL e internazionale della World Athletics. Spazio anche alla Walking 7,5 km (tre giri), aperta a tutti. Il percorso, veloce e omologato, è certificato a livello internazionale.

Sfiorano i 500 gli atleti iscritti, con il 90% impegnato nella 10 km. Otto le nazioni rappresentate oltre all’Italia: il Burundi è quella con il maggior numero di atleti (quattro). La categoria più numerosa è la SM50 con 72 iscritti, mentre al femminile prevale la SF50 con 18.

La società con più presenze è l’ASD Megara Running (43 atleti), seguita da Atletica Sicilia (20), Monti Rossi Nicolosi (18) e Niscemi Running (17). Domenica sarà speciale per Tommaso Cicatello, che festeggerà di corsa il suo compleanno. I nomi più ricorrenti sono Giuseppe (27 volte) e Daniela (5). L’atleta più anziano in gara sarà Sebastiano Caldarella, 90 anni, correrà la 5 km; la meno giovane tra le donne sarà Rosaria Lanza, 75 anni, impegnata nei quattro giri.

L’edizione 2025 sarà impreziosita da un parterre di spessore. In campo femminile spicca il ritorno ad Augusta di Giulia Aprile (Esercito), affiancata da Alessia Tuccitto (Caivano Runners) e dalla netina Virginia Salemi. Con loro anche le gemelle bresciane Federica e Giulia Zanne e l’azzurra Micol Majori, reduce dai Mondiali di Tokyo.

Al maschile attesi i burundesi Leonce Bukuru, Jean Marie Vianney Niyomukiza e Louis Intunzinzi, vincitore nel 2024. Grande attesa anche per gli azzurri Yassin Bouih (Fiamme Gialle) e João Bussotti. Riflettori puntati sui giovani dell’Atletica Bellia, Abdoul Hakim Bandaogo e Mohamed Aziz Hammedi, sull’irlandese Ryan Creech e sul keniano Boniface Fundi Njiru.

Completano la lista dei protagonisti Aymen Ayachi (Cus Milano), Nicolò Cornali, il maratoneta siciliano Francesco Ingargiola, oltre a Wilson Márquez, Mohamed Idrissi, Corrado Mortillaro e gli etnei Sebastiano Foti e Antonino Recupero. Lo scorso anno a vincere furono Luois Intunzinzi e Sofiia Yaremchuk.

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto 500 iscritti e di poter ospitare ad Augusta atleti di primissimo piano – sottolinea il presidente dell’A.S.D. Megara Running, Carmelo Casalaina –. Questo dimostra quanto il Trofeo Corri Augusta stia crescendo di anno in anno e questo grazie all’impegno, alla passione e al lavoro di tutti noi.”

La giornata inizierà alle 8:45 con la riunione giuria e concorrenti in piazza Unità d’Italia. Alle 10:00 lo start per tutte le prove. Il circuito cittadino di 2,5 km attraverserà alcune delle vie principali di Augusta, via Matteotti, via Dalla Chiesa, via Buozzi, piazza Mattarella, con partenza e arrivo fissati in via Pietro Frixa.

Il Trofeo Corri Augusta sarà anche un momento di sensibilizzazione grazie alla collaborazione con LILT, AIDO e Fratres Augusta, a conferma del profondo legame tra sport, salute e solidarietà.