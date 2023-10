Turismo, Cannata: “Una tre giorni a Brucoli per potenziare bandiera per la Sicilia e l’Italia”

“In questo evento di tre giorni, ‘l’Italia, le radici della bellezza’, qui a Brucoli, nella splendida Sicilia, organizzato dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera, vogliamo parlare di temi concreti. In particolare, quello dell’industria turistica, che va potenziata e rilanciata: si tratta di un’importante bandiera, un emblema per questa Regione e l’Italia intera. Grazie a questo momento vogliamo parlare di ciò che serve per creare occupazione e strumenti di valorizzazione per il territorio”. Lo ha detto Luca Cannata, deputato siciliano di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione Bilancio a Montecitorio, a margine dell’evento ‘Italia, le radici della bellezza’ iniziato ieri a Brucoli. Si continua oggi e domani con l’intervento di rappresentanti del Governo, del Parlamento, delle categorie economiche e di qualificati giornalisti.