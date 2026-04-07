Trovato in possesso di crack, hashish e marijuana: arrestato ad Augusta

I Carabinieri della Compagnia di Augusta hanno arrestato un 31enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, è stato fermato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile mentre percorreva in auto corso Sicilia, e, nel corso di una perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di complessivi 25 grammi di crack, hashish e marijuana, occultati nel vano porta oggetti.

La circostanza ha insospettito i Carabinieri che hanno esteso la perquisizione al domicilio dell’uomo, dove hanno rinvenuto, nascosti in un pensile del soggiorno, ulteriori 55 grammi di hashish e 5 grammi di marijuana, oltre a materiale vario per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente.