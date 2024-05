Trofeo Coni: in finale nazionale Ternullo e Spinali della Canottieri club nuoto Augusta

Hanno staccato il pass per la fase nazionale del Trofeo Coni, che si disputerà quest’anno a Catania ad ottobre, gli atleti della Canottieri club nuoto, secondi nella classifica finale della manifestazione di canottaggio “Trofeo Coni” che si è disputata sabato sul Lago Poma, nel palermitano, riservato agli Allievi e Cadetti in categoria unica maschi/femmine della Regione. E che prevedeva tre prove per ciascun equipaggio misto formato da un’atleta maschile ed un’atleta femminile.

Si tratta di Sofia Ternullo e Flavio Spinali, che a ottobre competeranno insieme agli atleti siciliani di altri sport per cercare di portare il Trofeo Coni in Sicilia. La cadetta Ternullo e l’allievo C Spinali hanno dato grande dimostrazione della loro preparazione tecnica e atletica e hanno sostenuto tre ottime prove classificandosi come coppia primi o secondi nelle tre singole prove.

Domenica i due canottieri hanno gareggiato singolarmente nelle loro rispettive categorie al campionato siciliano. Spinali ormai una certezza (salvo avaria alla imbarcazione) ha trionfato nel 7,20 Allievo “C” gareggiando al massimo nonostante il vantaggio che aveva accumulato durante il suo percorso. Ternullo ha gareggiato e vinto sul Quattro di coppia cadette misto, equipaggio ormai collaudato vista la brillante vittoria ottenuta alla nazionale di Sabaudia e poi ha bissato sul 7,20 Cadette conducendo e concludendo e increscendo una bellissima gara.

Gabriella Tumminello non ha gareggiato per indisposizione “altrimenti senza esagerare avremmo vinto la quarta medaglia d’oro. I miei ragazzi ben allenati e molto attenti agli insegnamenti che giornalmente li aiutano a crescere agonisticamente e tecnicamente migliorando il loro rendimento e di conseguenza anche i loro risultati”- hanno commentato dalla società.