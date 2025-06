Trofeo Coni 2025: nella squadra siciliana anche un atleta della Canottieri club nuoto Augusta

C’è anche l’augustano Flavio Spinali tra gli atleti della squadra siciliana che gareggerà al prossimo Trofeo Coni 2025.

Sabato al circolo nautico “Paradiso” di Messina, si sono tenute le prove di qualificazione per selezionare le coppie maschio/femmina che rappresenteranno il canottaggio siciliano al Trofeo Coni 2025 che quest’anno si terrà a Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia. A qualificarsi dopo le tre prove di selezione, barca in coppia, remoergometro e corsa, singolarmente, per somma dei tempi fatti registrare, sono state le coppie formate, appunto, da Flavio Spinali e Paola Bonavia, della Canottieri club nuoto Augusta e Canottieri Telimar, che si sono classificati primi in tutte e tre le prove e la coppia Giancarlo D’Avenia e Francesca Carapezza, della Canottieri Roggero di Lauria e Canottieri Telimar.

Le due coppie di canottieri “Under 14” Cadetti in rappresentanza del Comitato regionale siciliano della Federazione italiana canottaggio faranno parte della squadra siciliana al Trofeo Coni 2025.