Trasferito in un altro carcere il comandante della casa di reclusione Augusta

Non si conoscono i motivi del trasferimento improvviso del comandante del carcere di Augusta che, sarebbe stato mandato in un altro istituto di pena. Lo rende noto la segreteria provinciale del Sippe di Siracusa che aveva più volte chiesto il suo trasferimento e anche quello del direttore per continue condotte antisindacali. I vertici del carcere di Augusta erano stati condannati dal Tribunale di Siracusa per due volte per condotta antisindacale posta in essere nei confronti del sindacalista del Sippe affiliato al Sinappe, Sebastiano Bongiovanni. Il Dap aveva pagato le spese legali e disapplicato una grave sanzione disciplinare nei confronti di Bongiovanni.

Secondo il Sippe, che da tempo chiedeva la sostituzione dei vertici del carcere, al carcere di Augusta è necessario un cambiamento. “Auspichiamo – afferma Bongiovanni – che il nuovo comandante possa lanciare un segnale di positività, di collegialità, di collaborazione e di sostegno a tutto il personale di Polizia penitenziaria che quotidianamente affronta con fatica e onore il proprio servizio”.