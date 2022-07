Trascinati dalla corrente, non riescono a tornare a riva: 4 ragazzi salvati in mare dai bagnanti

Si è conclusa con un comprensibile spavento la disavventura di quattro ragazzi che dopo essersi tuffati in acqua non riuscivano a ritornare a riva a causa del mare molto mosso. È accaduto nel villaggio Marina, località tra Agnone bagni e San Leonardo, dove in passato alcuni giovani hanno perso la vita.

La scena di braccia che si agitavano per poi sparire sott’acqua non è sfuggita ad alcuni bagnanti che in quel momento si trovavano sotto l’ombrellone. La prima a tuffarsi in mare è stata Stefania Di Guardo, giovane lentinese seguita dall’ex capitano della squadra di pallavolo di Carlentini, Salvo Parisi. Fondamentale si è rivelato il loro coraggio che senza ripensarci hanno lottato contro le onde per cercare di salvare le persone in difficoltà.

“A quell’ora in acqua non c’era molta gente – ha raccontato Stefania Di Guardo – solo qualche gruppetto di ragazzi. A un certo punto mio padre ha sentito gridare aiuto ma guardando verso il mare non si vedeva nessuno. Poi un’altra volta abbiamo sentito gridare e a quel punto abbiamo intravisto due persone in balia delle onde, al largo. Assieme ad altre tre persone degli ombrelloni vicini ci siamo subito tuffati per cercare di salvarli. All’inizio non sembravano così lontani, ma ci siamo subito resi conto che la forte corrente e le onde altissime non ci permettevano di raggiungerli facilmente. Una volta arrivati abbiamo notato che a circa 10 metri c’erano altri due ragazzi, poco più che ventenni. La paura li aveva terrorizzati ed erano stremati. Per fortuna siamo riusciti a trascinarli a riva dove si sono sdraiati per recuperare il fiato. Un gruppo di persone intanto si era radunato ad aspettarci portando acqua e asciugamani. Per fortuna si è concluso solo con un grande spavento. Non credo che da soli avrebbero saputo raggiungere la riva. La cosa che mi ha segnato di più è stata la frase di una delle ragazze quando dopo averla soccorsa mi ha detto che stava per lasciarsi andare perché aveva perso la forza per anche per respirare“.