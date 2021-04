Transizione ecologica ad Augusta, il M5S: “istituire un assessorato ad hoc”

Istituire anche ad Augusta un assessorato alla Transizione ecologia in linea con l’istituzione, per la prima volta a livello nazionale, del ministero per la Transizione ecologica presente nel Governo Draghi e fortemente voluto dal Movimento 5 stelle. A chiederlo all’amministrazione comunale, con una mozione ad hoc, sono i consiglieri comunali pentastellati megaresi, Roberta Suppo, Marco Patti e Chiara Tringali che propongono un assessorato per le Politiche ambientali che si possa occupare, in particolare, di attuare buone pratiche per la tutela dell’ambiente e risorse naturali, energia e investimenti verdi, contrasto al dissesto idrogeologico e prevenzione dei rischi naturali, in coerenza con le politiche ambientali e nazionali.

“Il Mite è al centro di un progetto di sviluppo inserito nel più vasto campo del “Patto Verde dell’Unione europea”. – scrivono in una nota- L’obiettivo è di contrastare lo sconvolgimento climatico, per gettare le basi per un futuro sostenibile. L’aspirazione è quella di costruire un buon pianeta. Perché si compia un effettivo passaggio a un sistema energetico rispettoso dell’ambiente e dell’uomo, non basta però l’azione di un ministero, seppure importantissimo e in grado di convogliare notevolissime risorse contenute nel cosiddetto piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato, per massima parte, dall’Unione europea. Occorre l’apporto fondamentale di ogni cittadino. Ognuno di noi deve cambiare mentalità su questi temi perché solo lo sforzo collettivo di tutti noi potrà assicurare un futuro alle prossime generazioni”. Da qui il ruolo fondamentale svolto dagli Enti locali.

Con una seconda mozione, inoltre, i consiglieri hanno chiesto al sindaco e alla giunta di promuovere anche ad Augusta la creazione di “comunità energetiche e di autoconsumo collettivo”, con il coinvolgimento dei residenti e l’impiego di aree o edifici di proprietà comunale, in particolare sostenendo prioritariamente le forme di configurazioni che generano benefici diretti con la riduzione dei costi in bolletta per i cittadini con maggiore disagio economico che ricadono o rischiano di ricadere nella condizione di povertà energetica, assicurando attraverso appositi sportelli la diffusione di informazioni necessarie.

“C’è la convinzione che – conclude il gruppo consiliare- su questi importanti temi si possa aprire un dialogo e una fattiva collaborazione con tutti gli attori interessati, senza steccati ideologici o di appartenenza politica. Sarà comunque un tema su cui il movimento 5 Stelle di Augusta si impegnerà a fondo perché convinto che da essi passi la maggior parte del futuro delle generazioni a venire e dell’intero pianeta. E Augusta, per le note vicende ambientali, deve essere ancor più in prima linea”.