Banner 1

Banner 2

Banner 3

Banner 3

Banner 4

Banner 5

Banner 10

Augusta Banner 7

Banner 3

Cronaca Polizia Stradale

Tragico incidente a Catania: muore motociclista di Augusta, un ferito

La Redazione ·
Condividi

Augusta Banner 7

Salvo Riera, 68 anni,

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri nella zona industriale di Catania, dove due motociclette sono rimaste coinvolte in un violento scontro.

Il bilancio è pesantissimo: una persona ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita.

La vittima è Salvo Riera, 68 anni, residente ad Augusta. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi intervenuti sul luogo dell’incidente.

Nello scontro è rimasto ferito anche l’altro motociclista coinvolto. Dopo le prime cure prestate sul posto dal personale sanitario, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Catania, che hanno effettuato i rilievi necessari e avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

Leggi anche

I più letti

  1. Carabinieri

    Augusta, ordine d’esecuzione per un 34enne: finisce in carcere

  2. Anche una seconda tranche

    Migranti: dalla Regione 175 mila euro al Comune di Augusta

  3. in centro

    Cinema sotto le stelle ad Augusta: tre film tra letteratura e animazione in Piazza

  4. il generale Luciano Portolano

    Il Capo di Stato Maggiore della Difesa in visita istituzionale ad Augusta