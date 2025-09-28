Tragedia durante l’evento di nuoto paralimpico: muore un 66enne di Augusta

Tragedia ad Augusta. Ieri nel corso dell’ultima gara promozionale, sulla distanza di 500 metri, nell’ambito della finale del campionato regionale di nuoto paralimpico in acque libere Finp Sicilia. Gare in programma nello specchio acqueo antistante al lido Crdd della Marina militare, nei pressi di Punta Izzo.

Un augustano, Salvo Fichera, di 66 anni, che stava partecipando in qualità di guida in acqua per un nuotatore non vedente di una società catanese – come riporta La Gazzetta Augustana – ha accusato un malore improvviso dopo alcune bracciate.

È stato immediatamente soccorso dal medico e dal personale sanitario presenti con l’ambulanza per la manifestazione sportiva. L’uomo è stato trasportato all’ospedale “Muscatello”, dove purtroppo non c’è stato nulla da fare.