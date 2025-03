Tragedia alla Sonatrach di Augusta: operaio di una ditta esterna muore per un malore

Un improvviso malore è stato fatale per un operaio di una ditta esterna impegnato nei lavori di fermata presso la raffineria Sonatrach. Il dramma si è consumato nelle ultime ore, quando l’uomo, dopo aver accusato un malessere, ha chiesto di allontanarsi per recarsi in bagno. Non vedendolo rientrare, un collega, insospettito dalla lunga assenza, è andato a cercarlo, trovandolo privo di vita.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’accaduto. L’ipotesi più probabile è che l’uomo sia stato colpito da un malore improvviso, ma saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire con certezza le cause del decesso.

Attraverso una nota ufficiale Sonatrach Raffineria Italiana conferma che un lavoratore di una ditta appaltatrice è stato rinvenuto senza vita all’interno di un bagno di uno spogliatoio dello stabilimento di Augusta. Sonatrach Raffineria Italiana ha immediatamente avvisato le forze dell’ordine che sono appena giunte sul sito per i rilievi del caso, ed è a totale disposizione degli inquirenti affinché si faccia chiarezza sul triste accadimento.