Tragedia ad Augusta: donna di 48 anni muore dopo un volo dal balcone

Una tragedia si è consumata questa mattina ad Augusta, dove una donna di 48 anni è deceduta dopo essere precipitata dal balcone al quarto piano di un’abitazione.

Soccorsa, è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma le sue condizioni sono apparse sin da subito gravissime.

I medici hanno tentato ogni manovra per salvarle la vita, ma non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Intanto amministrazione comunale in lutto e il concerto di stasera in piazza Castello di Mauro Repetto è stato annullato