Traffico illecito di rifiuti, 16 provvedimenti cautelari. Un uomo di Augusta agli arresti domiciliari

È partita con gli accertamenti sugli straripamenti del torrente San Giovanni, l’indagine della Dda di Messina denominata “Eco Beach” che ha portato a 16 provvedimenti cautelari di cui due in carcere, 9 agli arresti domiciliari (tra cui Giovanni Longo di Augusta, direttore tecnico della Fm Srl, gestore di fatto di una discarica a Priolo), 4 obblighi di firma, una interdizione dai pubblici uffici e due sequestri di aziende. Le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Catania e dalla sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri di Messina è cominciata nel 2016. Da un controllo del Noe in un impianto di trattamento rifiuti di Giardini Naxos è risultato che era stato realizzato, in maniera abusiva, in un’area sottoposta a vincoli di varia natura e inoltre si è scoperta la trasformazione di un lungo tratto dell’alveo del torrente che lo fiancheggia attraverso riporti di terreno in una strada carrabile utilizzata per far giungere al sito i mezzi pesanti con rifiuti.

Una situazione che, secondo quanto emerso, ha comportato seri rischi di una possibile inondazioni del centro abitato posto a valle dell’impianto in quanto la trasformazione dell’alveo del Torrente San Giovanni in località Cantaro a Taormina nella strada a fondo battuto ha ristretto la larghezza del corso d’acqua determinando un deflusso difficoltoso delle acque in caso di pioggia intensa.

Le indagini si sono poi allargate facendo emergere l’ipotesi di un traffico illecito di rifiuti con il coinvolgimento di più soggetti e società. Nel 2018, l’impianto della società Eco Beach è stato ispezionato dal Noe. Nel corso delle indagini sono emesse alcune condotte considerate illecite come la compilazione e ricezione di formulari di identificazione che contenevano dichiarazioni non veritiere e occultamento la istruzione di incenerimento di rilevanti quantità di rifiuti e rilascio di autorizzazioni illecite. E’ emerso anche un episodio di corruzione di un funzionario della città metropolitana di Messina addetto al controllo, che avrebbe ricevuto in cambio somme di denaro e altre regalie come cene. Nel provvedimento cautelare viene contestata l’associazione per delinquere a otto indagati che avrebbero fatto parte di un’organizzazione finalizzata alla commissione di una serie di reati contro la pubblica amministrazione e in materia ambientale come il traffico illecito lo smaltimento illecito di rifiuti speciali per consentire ad alcuni imprenditori che operavano nel settore ambientale di massimizzare i profitti.

Complessivamente gli indagati sono 21 di questi 16 direttamente riconducibili alla gestione illecita di diverse società operanti nel settore della gestione dei rifiuti e 5 appartenenti a pubbliche amministrazioni ed enti di controllo locali e provinciali della pubblica amministrazione. Sono stati sottoposti alla custodia in carcere Venerino Savio 73 anni di Giardini Naxos ed Eugenio Faraone 65 anni di Messina. Agli arresti domiciliari Patrizia Savio 46 anni di Giardini Naxos, Gaetano Raffaele Silvestro Monastra 58 anni di Catania, Giuseppe Monaco 61 anni di Acireale, Davide Giunta 40 anni di Francavilla di Sicilia, Rosario Russo 61 anni di Fiumefreddo di Sicilia, Matteo Taliò 63 anni di Taormina, Giovanni Longo 64 anni di Augusta, Stefano Codevilla 60 anni di Catania, Romolo Barbini 49 anni di Francavilla di Sicilia. Sono destinatari dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria Simone Savio 25 anni di Giardini-Naxos, Rosario Catanzaro 54 anni di Taormina, Basilio Gugliotta 65 anni e Vincenzo intilisano 43 anni entrambi di Giardini Naxos.