Toxic Sicily: in corso le riprese del documentario sulla questione ambientale anche ad Augusta

Si svolgono nel territorio di Augusta, Priolo, Melilli e Siracusa le riprese del documentario Toxic Sicily, che la casa di produzione Ginko Film sta realizzando in coproduzione con la società francese Elda productions e con il sostegno di Eurimages, del fondo Francia Italia Cnc- Mic e dalla Regione Siciliana.

Il documentario, scritto a quattro mani dal regista francese François-Xavier Destors e dal geografo italiano Alfonso Pinto, è un film sul territorio e gli abitanti della zona nord di Siracusa a settant’anni dall’arrivo delle prime raffinerie. Gli autori esplorano il tema dell’ “ecocidio” e del sacrificio ambientale, mettendo al centro l’umano, restituendo la pluralità dei punti di vista degli stessi abitanti sul disastro ambientale che colpisce il territorio in cui vivono, raccontando le storie di chi resiste, indagando il rapporto tra uomo e industrializzazione in una terra ricca di contraddizioni come la Sicilia che ospita le spiagge e i siti archeologici più belli d’Italia ma che si confronta anche con inquinamento e rifiuti. L’obiettivo è allora quello di rivelare attraverso l’inquadratura, il movimento, la distanza focale, la durata o il ritmo, gli organi vitali, i tentacoli e le frontiere del territorio.

ll regista François-Xavier Destors ha già all’attivo due documentari incentrati sul rapporto tra uomo e territorio e gli eccessi della nostra civiltà. Il coautore del soggetto Alfonso Pinto, geografo e ricercatore, lavora da anni sul tema delle catastrofi industriali con un’attenzione particolare al ruolo dei linguaggi audiovisivi all’interno della questione ambientale e dell’Antropocene. La fotografia del film ricopre un ruolo essenziale ed è stata affidata al francese Jean-Gabriel Leynaud, direttore della fotografia, mentre la presa diretta del suono è curata da Sebastiano Caceffo diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia sede Sicilia.

Le riprese si sono svolte nel territorio di Melilli, Priolo e Siracusa dove Ginko film e Elda productions hanno avviato il protocollo per la certificazione volontaria Green film, impegnandosi per incentivare la transizione ecologica e per ridurre al minimo l’impatto ambientale sul set con una serie di azioni volte all’ottimizzazione dei trasporti, all’impiego esclusivo di apparecchi illuminanti con tecnologia LED, all’utilizzo di veicoli ibridi Euro6, alla produzione di meno rifiuti possibili e alla differenziazione dei materiali.