“Tour music fest 2023”: in finale Alice Accaputo, giovane cantante di Augusta

Si esibirà domani, 29 novembre, alla sala “Little Tony” di San Marino per la categoria “Interpreti” Alice Accaputo, cantante augustana che è approdata alla finale del “Tour music fest – The European music contest”, manifestazione dedicata alla musica emergente, con oltre 50 eventi gratuiti, 15 masterclass con i grandi della musica italiana e internazionale, spettacoli e concerti. Un traguardo importante per la giovane augustana considerando gli oltre 20.000 tra artisti e band provenienti da tutta Europa che partecipano alla manifestazione, in cui la diciottenne dovrà affrontare l’ultima sfida musicale per arrivare a calcare il palco della finalissima del prossimo 2 dicembre al Teatro Nuovo di San Marino, location che ha ospitato le finali sammarinesi dell’ “Eurovision” Song contest.

Studentessa dell’ultimo anno del liceo classico Megara, Alice canta da autodidatta da quando aveva 10 anni, scrive testi e suona il pianoforte. Qualche anno fa ha cominciato a prendere lezioni di canto da insegnanti di Augusta per poi iscriversi all’accademia “Euthalia” di Siracusa e studiare canto moderno con l’insegnante Tiziana Ambrogio. Ha scritto e composto “Eppy Christmas” con Anto & Seba pubblicata su Youtube, ha vinto le selezioni per il premio “Mia Martina”, ha ottenuto delle borse di studio per proseguire con degli stage, ha composto tanti brani chiusi nel cassetto, al momento, e il suo idolo è Ultimo.

Per le selezioni del “Tour music fest” si è esibita, a Catania, con una cover del brano “Casa mia” del musical “La Bella e la bestia” che ha fatto centro con l’esigente commissione artistica. Alice ha convinto la giuria con il suo talento artistico e la sua determinazione dimostrando una capacità decisamente rara di saper giocare con la musica, la voce ed il suono, qualità sicuramente utili per rincorrere il sogno di arrivare alla finalissima del 2 dicembre, al “Teatro Nuovo” di San Marino al cospetto di Beppe Vessicchio, Monica Hill, Francesco Rapaccioli, Paola Folli e dell’attesissima Kara DioGuardi, giurata di American Idol e autrice per Pink, Demi Lovato, Anastacia e tanti altri artisti di fama internazionale. Su quel palco che ha visto sfilare decine di artisti emergenti ormai diventati grandi professionisti del settore, come Mahmood, Ermal Meta, Federica Carta e molti altri, e vincere i premi in palio come un tour europeo, una borsa di studio a “Berklee – College of music” di Boston, la produzione di un singolo offerta dallo sponsor “Riunite”, il vino lambrusco più bevuto al mondo, strumenti musicali offerti da Algam Eko e un contratto di sponsorizzazione del valore di 10.000 euro da investire nella propria musica.