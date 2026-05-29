Torre Avalos rinasce: il progetto del Lions Club Augusta Host conquista il primo posto nel Distretto e punta a FAI e UNESCO

Il sito architettonico marinaro “Torre Avalos” al centro di un incontro per la sua valorizzazione. La conferenza dedicata al progetto “Torre Avalos: nuova Energia per il Forte”, svoltasi sabato mattina nel salone della prestigiosa Associazione Filantropica Umberto I che vanta oltre un secolo di presenza in città , presieduta da Mimmo Di Franco, ha rappresentato un momento di grande orgoglio per la città di Augusta e per l’intero Distretto Lions 108Yb Sicilia.

Una cornice unica per un progetto straordinario a tutela e volto alla valorizzazione di un bene monumentale di straordinaria bellezza. Il Lions Club Augusta Host, guidato dal presidente Salvatore Pitruzzello, ha presentato alla comunità il progetto che ha ottenuto il primo posto assoluto nel concorso distrettuale “Identity Places” , ricevendo la prestigiosa Menzione d’Onore conferita lo scorso 8 maggio, nella cornice del XXX Congresso Distrettuale Lions, celebrato nel Duomo di Modica. Un riconoscimento che, come riportato nel documento ufficiale del Distretto, nasce per valorizzare quei luoghi identitari della Sicilia che custodiscono memoria, storia e senso di appartenenza, e che meritano di essere riportati al centro della vita culturale dei territori. E “Torre Avalos” li incarna tutti. Alla conferenza della scorsa mattina erano presenti i rappresentanti delle tre associazioni partner che hanno realizzato il progetto.

Per l’AGESCI Augusta 3, la capo gruppo Pina Balsamo ha espresso grande soddisfazione, sottolineando come questo percorso abbia permesso ai giovani scout di riscoprire un luogo simbolo della città, trasformando l’impegno educativo in un contributo concreto alla comunità. Accanto a lei, Luca Musumeci ha evidenziato la forza del lavoro di squadra e la capacità dei ragazzi di leggere il territorio con occhi nuovi, mentre altri giovani dell’Agesci nella loro intervista video hanno rimarcato l’importanza di un progetto che ha unito formazione, cittadinanza attiva e tutela del patrimonio, rafforzando il senso di appartenenza dei giovani alla loro città.

Per l’Archeoclub di Augusta, la presidente Mariada Pansera ha ricordato come Torre Avalos rappresenti uno dei presidi più significativi della storia militare della città, un luogo che merita di essere restituito alla collettività attraverso un progetto serio, documentato e condiviso.

Pansera ha sottolineato che la collaborazione con il Lions Club e con le altre associazioni ha dimostrato quanto sia possibile costruire visioni comuni quando si lavora con rispetto e competenza, mettendo al centro la tutela del patrimonio storico. Il Centro Studi Storico Militari di Augusta, rappresentato dal presidente Piero Monticchio, ha messo in evidenza il valore storico-strategico della Torre, ricordando che questo sito non è soltanto un monumento, ma un capitolo fondamentale della storia difensiva del territorio. Monticchio ha aggiunto che vedere riconosciuto il progetto a livello distrettuale è motivo di orgoglio e conferma la validità di un percorso che unisce ricerca, divulgazione e tutela, restituendo dignità a un luogo che appartiene alla memoria collettiva della città. A dare ulteriore spessore storico alla conferenza è stato l’intervento di Antonello Forestiere, che ha illustrato con precisione documentale la valenza strategica e militare di Torre Avalos sul mare megarese. Forestieri, cultore di storia Militare e socio del Centro Studi Storico Militari di Augusta,il quale ha ricordato come la Torre, sin dal periodo vicereale, fosse parte integrante del sistema difensivo costiero, con funzioni di avvistamento, controllo e protezione delle rotte marittime, sottolineando che «la sua posizione dominante non era casuale, ma rispondeva a una logica militare che oggi possiamo leggere come un patrimonio di conoscenza da preservare e valorizzare».

Il suo contributo ha permesso di comprendere come Torre Avalos non sia soltanto un simbolo architettonico, ma un nodo strategico della storia mediterranea.

Alla conferenza è intervenuto anche il Presidente della VII Circoscrizione Lions, Fabio Gaudioso, socio del Lions Club Augusta Host, che ha espresso un forte plauso al progetto e alla manifestazione, definendoli «un esempio concreto di come il movimento Lions sappia valorizzare il territorio attraverso service che uniscono cultura, identità e partecipazione». Gaudioso ha evidenziato come il progetto di Pitruzzello rappresenti «una testimonianza di visione e di capacità organizzativa che dà lustro non solo al Club, ma all’intera Circoscrizione». Presente anche il Referente GET della VII Circoscrizione Lions, Angelo Lopresti, che ha portato il proprio saluto istituzionale e si è congratulato per l’iniziativa, sottolineando come essa ampia visibilità alla missione Lions sul territorio. Per il padrone di casa Mimmo Di Franco: «Torre Avalos è un simbolo identitario che merita di essere rilanciato e che oggi, grazie a questo progetto, torna al centro dell’attenzione pubblica». Uno dei momenti più significativi della conferenza è stato l’intervento del Delegato distrettuale Lions 108 YB al Patrimonio UNESCO e FAI, Giuseppe Caci, che ha illustrato in modo chiaro e dettagliato il percorso necessario per candidare Torre Avalos sia al FAI che all’UNESCO.

Caci ha spiegato che per il FAI il sito dovrà essere candidato e rispondere ai criteri di rilevanza storica, integrità architettonica, valore identitario e capacità di coinvolgimento della comunità, ottenendo un numero idoneo di voti nella campagna nazionale “I Luoghi del Cuore”. Per la candidatura UNESCO, invece, ha ricordato che il sito dovrà dimostrare eccezionalità universale, autenticità, integrità e capacità di gestione sostenibile, oltre a superare un complesso iter tecnico e istituzionale. Caci ha sottolineato che «queste sfide possono essere vinte solo se la comunità resta unita, perché la forza di un territorio risiede nella partecipazione dei suoi cittadini». Le sue parole hanno rafforzato la consapevolezza che il progetto di Pitruzzello e i partners non è soltanto un’iniziativa culturale, ma un vero percorso di rinascita identitaria.

Il presidente del Lions Club Augusta Host, Salvatore Pitruzzello, ha ribadito come questo risultato rappresenti un’occasione straordinaria per valorizzare il territorio di Augusta e per riportare l’attenzione su un monumento storico che merita di essere preservato e rilanciato. Pitruzzello ha ricordato: “ Torre Avalos non è soltanto un simbolo architettonico, ma un luogo identitario che appartiene alla memoria collettiva della città, e che questo progetto dimostra ancora una volta come il Lions Club sia in grado di generare iniziative capaci di lasciare un segno concreto nella comunità, promuovendo la tutela dei monumenti storici e rafforzando il senso di appartenenza dei cittadini”.