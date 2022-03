Tornano a salire i positivi al covid. Augusta commemora la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia

Sono tornati a salire i positivi al covid ad Augusta che ha promosso un evento per il 18 marzo, in occasione della “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus”. Ad oggi i positivi sono 294, un numero che, se da un lato è in calo rispetto ai 302 casi registrati quasi 15 giorni fa, dall’altro è in aumento di 30 positivi in più rispetto a venerdì scorso. Secondo l’ultimo aggiornamento fornito oggi dal Comune i contagi maggiori, 97 (+16), si registrano sempre tra giovani e giovanissimi sotto i 25 anni, 73 positivi hanno un’età tra i 36-50 anni, 63 tra i 51e i 70, 31 sono gli over 70 e 30 hanno contratto il virus e hanno tra i 26 e i 35 anni .

La maggiore crescita si registra, ancora una volta, nella fascia dei giovanissimi sotto 25 con più di 16 casi, calano invece di quattro casi ciascuno le fasce d’età 26-50. Calano anche i ricoverati in ospedale in terapia ordinaria che sono 4, nessun ricoverato in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccinati ad essere totalmente immunizzati con il booster è poco più della metà della popolazione sopra i 12 anni con il 54,4%, ha ricevuto la prima dose l’83,6%, la seconda 82,9%. Tra i bambini tra i 5 e gli 11 anni la percentuale di chi ha avuto la prima dose è del 28,8% della seconda del 23,8%.

E a proposito di coronavirus venerdì alle 11, nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” di palazzo di città si parlerà di “Augusta e l’emergenza covid: la risposta delle istituzioni”. Sono previsti gli interventi del sindaco Giuseppe Di Mare, dei direttori generale dell’ Asp Salvatore Ficarra, sanitario Salvatore Madonia e del distretto sanitario di Augusta Lorenzo Spina, del comandante di MariSicilia Andrea Cottini, di Filippo La Rosa, direttore dell’ infermeria presidiaria militare, del direttore dell’Unità operativa complessa di Endocrinologia del Garibaldi di Catania Antonio Belfiore e del dirigente medico dello stesso reparto Roberto Baratta.

Per l’occasione verranno donati alla biblioteca comunale “Vallet” da parte dell’ex primario di Cardiologia del Muscatello Fabio Scandura i volume di Roberto Burioni, medico e docente di virologia e microbiologia dell’università “Vita-salute” dell’ospedale San Raffaele Milano e la famiglia di Salvatore Arena, medico e vittima del coronavirus, donerà gli strumenti elettromedicali del loro parente al reparto di Endocrinologia dell’ospedale Garibaldi di Catania.

Seguirà alle 18,30, nella chiesa Madre, la solenne liturgia per le vittime del covid presieduta da monsignor Sebastiano Amenta, vicario generale dell’arcidiocesi di Siracusa.