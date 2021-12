Torna a “galoppare” il covid ad Augusta: raddoppiati i positivi. C’è anche un ricoverato in terapia intensiva

Torna a galoppare il covid ad Augusta con un boom di positivi del dopo feste natalizie, praticamente raddoppiati negli ultimi 4 giorni. E spunta anche un augustano ricoverato in terapia intensiva. Da gli 83 casi riscontrati all’antivigilia di Natale, secondo l’ultimo aggiornamento del Comune di questa mattina, i positivi sono infatti cresciuti a 163. Il più grosso aumento, con ben 50 casi in più rispetto al 23 dicembre, si registra ancora una volta tra gli under 25, anche tra bambini e giovani, con un totale di 75 rispetto ai 25 dell’antivigilia di Natale.

Balzo in avanti anche per le fasce d’età 36 -50 con 39 casi (più 13) e 26-35 con 13 contagiati (più 7). Sono 12 (più 5) gli over 70 ad aver contratto il virus e 24 (più 4) le persone positive tra 51- 70 anni.

L’aggiornamento di oggi riporta anche il ricorso alla Terapia intensiva ospedaliera di una persona infetta e la crescita a 6 dei malati che sono stati costretti a ricorrere alle cure ospedaliere ma in terapia ordinaria.

Un aumento vertiginoso che spiega le lunghe file di oggi, con paralisi della circolazione veicolare all’ingresso del presidio sanitario, per fare un tampone all’ospedale Muscatello richiesto dall’Asp, in questi giorni sono ritornate le file davanti ai laboratori e anche davanti alle farmacie che fanno il servizio, compreso il giorno di Natale.