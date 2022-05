Topi d’appartamento ad Augusta, arrestati dopo una rocambolesca fuga sui tetti

Notte movimentata per gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Augusta che, allertati da una vicina di casa, sono intervenuti in un’abitazione di Via Megara per ladri in azione. Erano circa le 4 di questa mattina quando gli uomini diretti dal dirigente Marco Naccarato, dopo un rocambolesco inseguimento, hanno arrestato tre persone rispettivamente di 32, 31 e 30 anni e recuperato la refurtiva per un valore di circa 20 mila euro.

I tre ladri, probabilmente informati che i proprietari dell’immobile erano fuori per il weekend, stavano depredando l’abitazione in tutta calma e uno di loro, affacciatosi dalla finestra del bagno, scorgeva gli agenti e dava l’allarme.

I Poliziotti salivano le scale e iniziavano un inseguimento che li portava sui tetti delle case fino a quando i tre fuggitivi si rifugiavano in un casotto su un terrazzo e venivano bloccati e tratti in arresto.

La refurtiva che comprendeva monili in oro e argento veniva interamente recuperata per la soddisfazione dei proprietari che, chiamati dagli investigatori, hanno manifestato ai Poliziotti tutta la loro gratitudine.