“The coach”: accedono alla fase finale del format televisivo nazionale due giovani ballerine di Augusta

E’ piaciuto ai coach e prosegue con l’acceso all’ultima fase delle “Sfide” – che decreterà il vincitore- il gruppo di ballo “Molecole”, composto da due giovanissime ballerine augustane, Denissa Puglisi di 12 anni e Marta Micari, di 15 e dalle quattordicenni Chiara Ternullo di Melilli e Sofia Tiralongo di Belvedere, che si sono esibite ieri sera nel format “The Coach”. La trasmissione va onda già da qualche anno sulla rete 7 Gold e dà spazio a giovani artisti di avrei discipline che hanno la possibilità di farsi conoscere e compiono una sorta di “viaggio artistico”, anche di perfezionamento e crescita guidati dai coach.

Le giovanissime allieve della scuola di ballo di Priolo “Officine della danza” si erano già qualificate nelle fasi precedenti del format con il “Team Blu”, che aveva in squadra un totale di 18 talenti. E ieri sera hanno superato anche la seconda fase “Prendi il tuo podio” esibendosi in un balletto dalla melodia sicula intitolato “Salsedine”, che ha colto nel segno ed è piaciuto ai coach Gabriele Vernich, Federica Graziani, Flavio Rezza, Patriks Burka che le hanno ammesse alla terza ed ultima fase. La gara prevede adesso la sfida con le altre squadre dei team verde, giallo e rosa e con l’arrivo della giuria di qualità che da questo momento in poi sarà la sola a giudicare le esibizioni.